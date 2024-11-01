Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
ऑस्ट्रेलिया ने जीती टी20 सीरीज, बांग्लादेश को दूसरे मैच में 7 रन से हराया
ईरान वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यात्राओं पर लगी रोक की फीफा से शिकायत करेगा
मेडिकल टीम से मिलने के बाद ही ले पाएंगे पुलिसिक की उपलब्धता पर फैसला: कोच मौरिसियो पोचेटिनो
पिता हैं बीमार, फिर भी देश के लिए खुद को मैदान पर झोंक रहे लियोनेल मेसी, परिवार ने जारी किया बयान
नासिर हुसैन ने एक्लेस्टोन को बताया 'मैच विनर' गेंदबाज, बोले- उनके स्पेल जिताते हैं मुकाबले
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
Muzaffarpur Exam Centres