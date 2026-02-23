Mani Shankar Aiyar

Feb 23, 2026

Mani Shankar Aiyar Statement : मणिशंकर को राज्यसभा सदस्य बनाने का मिला होगा लालच, इसलिए ममता का कर रहे गुणगान: अधीर रंजन

Feb 17, 2026

Pratul Shah Deo Statement : कांग्रेस की आंतरिक राजनीति अब सड़कों तक पहुंच चुकी है : प्रतुल शाह देव

Feb 17, 2026

Mani Shankar Aiyar Statement : अय्यर की टिप्पणी के बाद जदयू नेता राजीव रंजन का कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी को दी पार्टी बचाने की नसीहत

Feb 16, 2026

Mani Shankar Aiyar Statement : 'पिनाराई विजयन फिर होंगे केरल के मुख्यमंत्री,' मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला

Jan 13, 2026

Congress Party : कांग्रेस का इतिहास हिन्दू धर्म का विरोध करना: शांभवी चौधरी

Jan 13, 2026

Babulal Marandi : मणिशंकर अय्यर को हिंदू और हिंदुत्व की समझ नहीं: बाबूलाल मरांडी