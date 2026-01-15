Mamata Banerjee Controversy

Dainik Hawk·Jan 15, 2026, 07:03 AM

ED Petition West Bengal : ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग

Dainik Hawk·Jan 15, 2026, 07:28 AM

Praveen Khandelwal Statement : 'ममता बनर्जी अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगी', आई-पैक छापेमारी विवाद पर बोले भाजपा सांसद खंडेलवाल

Dainik Hawk·Jan 15, 2026, 07:01 AM

BJP MP Statement : 'अगर चीन से भारत पीछे तो नेहरू-इंदिरा गांधी जिम्मेदार', राहुल गांधी की टिप्पणी पर बोले भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया

Dainik Hawk·Dec 21, 2025, 10:58 AM

BJP Attack On Mamata Banerjee : भाजपा ने 2026 के बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी पर दंगे भड़काने का लगाया आरोप