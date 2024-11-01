Karnataka Legislative Council elections

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'यह जीत इन युवा खिलाड़ियों को भविष्य के लिए प्रेरित करेगी', अंडर-18 मेंस टीम के गोल्ड जीतने पर बोले कोच सरदार
फ्रेंच ओपन: 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में कोबोली को हराकर ज्वेरेव ने जीता मेंस सिंगल्स खिताब
खेल केवल जीत-हार का नाम नहीं, जीवन में अनुशासन और संघर्ष की सीख भी है : ओडिशा सीएम
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