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'यह जीत इन युवा खिलाड़ियों को भविष्य के लिए प्रेरित करेगी', अंडर-18 मेंस टीम के गोल्ड जीतने पर बोले कोच सरदार
फ्रेंच ओपन: 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में कोबोली को हराकर ज्वेरेव ने जीता मेंस सिंगल्स खिताब
खेल केवल जीत-हार का नाम नहीं, जीवन में अनुशासन और संघर्ष की सीख भी है : ओडिशा सीएम
वैभव ने अपनी काबिलियत साबित की; वह भारतीय टीम में जगह के हकदार हैं: डिविलियर्स
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