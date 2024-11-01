International Cinema Icon

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आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के लिए भारतीय शूटिंग टीम का ऐलान
दिलीप ट्रॉफी: गायकवाड़ संभालेंगे वेस्ट जोन की कमान, मुलानी बने उप-कप्तान
वर्ल्ड चेस डे: मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की शतरंज विरासत को सराहा, लगातार समर्थन का वादा किया
परम आशावर जैसे महिलाओं के प्रति सहायक कोच नहीं मिलते हैं, उनका उद्देश्य और लक्ष्य शानदार : रजनी सिंह
चेतन चौहान: बिना शतक 2 हजार रन पूरे वाले पहले बल्लेबाज, गावस्कर संग हुए विवाद का रहे थे हिस्सा
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