international achievements

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केंद्रीय खेल मंत्री ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट ईशा सिंह और नीरू ढांडा को सम्मानित किया
बीसीसीआई अध्यक्ष मन्हास और सचिव सैकिया ने अंजिक्य रहाणे के भारतीय क्रिकेट में योगदान की सराहना की
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के टेस्ट कोच बने, जो रूट होंगे कप्तान
'ग्लासगो में वर्ल्ड-क्लास परफॉर्मेंस': पीटी उषा ने भारत के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सराहा
सीडब्ल्यूजी 2026: जैवलिन फाइनल में पहुंची भारत की 'तिकड़ी', नीरज के साथ रोहित और यशवीर से मेडल की आस
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