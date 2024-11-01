Internal Conflicts

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'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए डेब्यूटेंट मानव सुथार, बताया मैच से क्या सबक मिला?
भारतीय अंडर-18 महिला टीम के प्रदर्शन पर कोच रानी बोलीं, 'आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है ब्रॉन्ज मेडल'
विमेंस 25 मीटर पिस्टल टी4 फाइनल में अव्वल रहीं सरनोबत, दूसरे पायदान पर मनु
अफगानिस्तान की पारी और 300 रन से हार, टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत
मानव-सुंदर के आगे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, भारत ने एक पारी और 300 रनों से जीता एकमात्र टेस्ट
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