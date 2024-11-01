Integrated HR and Financial Management

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ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला आधिकारिक उद्घाटन करेंगे
लॉर्ड्स टेस्ट: मंधाना का अर्धशतक, लंच तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बनाए
जिम्बाब्वे क्रिकेट: नगारवा वनडे और टेस्ट, रजा टी20 के कप्तान बने रहेंगे, नकोमो को महिला टीम की कमान
पीएम मोदी के संबोधन में 'खेलो इंडिया अभियान' का जिक्र, खेल मंत्री मांडविया ने वीडियो साझा की
इंग्लैंड दौरे के बाद बीसीसीआई करेगा भारतीय टी20 टीम के प्रदर्शन को रिव्यू: देवजीत सैकिया
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