Indian Administration

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 07, 2026, 04:08 AM

UPSC 2025 Topper : यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 03, 2026, 04:57 AM

Magh Mela 2026 : प्रयागराज में माघ मेला-2026 का शुभारंभ, स्नान पर्व में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 03, 2026, 05:04 AM

PRAGATI Mechanism : प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शासन में तकनीकी और सक्रिय कार्यप्रणाली का प्रभाव

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 03, 2026, 05:01 AM

IPS Officer Transfer : अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को मिले नए डीजीपी, दो सीनियर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर

featuredfeatured
जम्मू और कश्मीर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 02, 2026, 07:36 AM

Kishtwar Fire Incident : किश्तवाड़ में आग से 20 घर बर्बाद, प्रभावित परिवारों को दी जाएगी हरसंभव मदद: जितेंद्र सिंह