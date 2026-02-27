India vs Zimbabwe
Tilak Varma 44 Runs : '250 का स्कोर फिर पार करने की कोशिश करेंगे', विस्फोटक पारी के बाद तिलक वर्मा का बयान
Abhishek Sharma Half Century : अभिषेक ने अपनी तकनीक में बदलाव किया: सुनील गावस्कर
Abhishek Sharma Fifty : 'बल्ले को ही सारी बातें करने देते हैं', युवराज सिंह ने की अभिषेक शर्मा की तारीफ
India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच ही बना शर्मनाक, टिनोटेंडा मापोसा ने पहले ही ओवर में लुटाए इतने रन
India Vs Zimbabwe : जिम्बाब्वे को हल्के में न ले टीम इंडिया, अपना नैचुरल क्रिकेट खेले , अनिल कुंबले