India vs Zimbabwe

Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 06:01 PM

Tilak Varma 44 Runs : '250 का स्कोर फिर पार करने की कोशिश करेंगे', विस्फोटक पारी के बाद तिलक वर्मा का बयान

Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 05:51 PM

Abhishek Sharma Half Century : अभिषेक ने अपनी तकनीक में बदलाव किया: सुनील गावस्कर

Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 11:51 AM

Abhishek Sharma Fifty : 'बल्ले को ही सारी बातें करने देते हैं', युवराज सिंह ने की अभिषेक शर्मा की तारीफ

Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 06:11 PM

India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच ही बना शर्मनाक, टिनोटेंडा मापोसा ने पहले ही ओवर में लुटाए इतने रन

Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 11:22 AM

India Vs Zimbabwe : जिम्बाब्वे को हल्के में न ले टीम इंडिया, अपना नैचुरल क्रिकेट खेले , अनिल कुंबले