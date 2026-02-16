ICC T20 Highlights
India Pakistan T20 Match : इंडिया टीम की जीत पर पाकिस्तानी फैन बोला- 'अगर फाइट करके हारते तो इतना दुख नहीं होता'
Jasprit Bumrah Bowling : 'भारत माता की जय', टीम इंडिया की जीत पर मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने ऐसी दीं बधाई
Usman Tariq Interview : भारत के खिलाफ मैच खेलना एक 'सपने का सच' होना: उस्मान तारिक
AR Premadasa Stadium : भारतीय 'धुरंधरों' के आगे पाकिस्तान का सरेंडर, जीत की हैट्रिक के साथ 'सुपर-8' में टीम इंडिया
Ishan Kishan 77 Runs : 'बेटे की शानदार पारी से भारत ने पाकिस्तान को हराया', ईशान किशन के पिता ने जीत पर खुशी जताई
T20 World Cup 2026 : भारतीय 'धुरंधरों' की जीत पर गदगद सितारे, बोले- 'भारत वर्सेज पाकिस्तान का नतीजा हमेशा एक रहेगा'
Ishan Kishan 77 Runs : पाकिस्तान के खिलाफ जीत हमें जबरदस्त आत्मविश्वास देगी: ईशान किशन
Salman Ali Aga Reaction : 'अगर पावरप्ले में 3-4 विकेट गिर जाते हैं, तो आप पीछा ही करते रह जाएंगे,' पाकिस्तानी कप्तान ने गिनाईं हार की वजह
India Pakistan Rivalry : भारत-पाकिस्तान मैच से पहले रोहित शर्मा और वसीम अकरम गले मिले