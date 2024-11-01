Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
'जर्मनी जैसी टीम से हारने में कोई शर्म नहीं', मैच के बाद बोले कुराकाओ के कोच डिक एडवोकेट
लैमिन यमल फिट हैं, लेकिन वह शुरुआती एकादश में शामिल नहीं होंगे: कोच डे ला फुएंते
तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रीलंका ने बनाए 169 रन, शेमार जोसेफ को मिले 5 विकेट
टी20 विश्व कप: दीप्ति शर्मा के नाम बड़ी उपलब्धि, महिला टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली बनीं गेंदबाज
फीफा वर्ल्ड कप: दाइजी के गोल ने टाली जापान की हार, नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहा मुकाबला
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
humidity