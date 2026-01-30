Higher Education Policy

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Jan 30, 2026, 03:40 AM

Supreme Court Verdict : यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के रोक को लेकर विपक्ष की मांग, समीक्षा होनी चाहिए

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Jan 29, 2026, 10:39 AM

UGC Guidelines : यूजीसी का नया नियम समाज के लिए 'लड़ो और मरो वाली' मशीन: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Jan 29, 2026, 03:31 AM

UGC Bill Protest : पटना में नए यूजीसी बिल के खिलाफ छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 08:46 AM

UGC Regulation 2026 : यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक और याचिका

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 05:03 AM

UGC Regulations 2026 : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी विवाद पर बरेली नगर मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, बताया जान का खतरा