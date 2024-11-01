Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
श्रीशंकर से ऐसी वापसी की उम्मीद नहीं थी, उस पर मुझे गर्व है: एस. मुरली
केंद्रीय खेल मंत्री ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट ईशा सिंह और नीरू ढांडा को सम्मानित किया
बीसीसीआई अध्यक्ष मन्हास और सचिव सैकिया ने अंजिक्य रहाणे के भारतीय क्रिकेट में योगदान की सराहना की
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के टेस्ट कोच बने, जो रूट होंगे कप्तान
'ग्लासगो में वर्ल्ड-क्लास परफॉर्मेंस': पीटी उषा ने भारत के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सराहा
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
government job opportunities