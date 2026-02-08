Film Actors

Dainik Hawk·Feb 08, 2026, 01:09 PM

The Family Man Series : 'आप हमेशा मेरे कोच सर रहेंगे,' सुनील थापा के निधन पर बोलीं प्रियंका चोपड़ा

Dainik Hawk·Jan 12, 2026, 08:17 AM

Bollywood News : 'बिग बॉस' से 'इंडियन आइडल' के विनर तक, कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए ये सितारे

Dainik Hawk·Jan 01, 2026, 01:22 PM

Marathi Cinema News : कहां है 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म 'सैराट' से डेब्यू करने वाली रिंकू राजगुरु? जानें कैसे जी रही जिदंगी

Dainik Hawk·Jan 01, 2026, 06:49 AM

Isha Koppikar : ईशा और पत्रलेखा के लिए यादगार साल, एक का करियर बदला, दूसरे ने बेटी का किया स्वागत

Dainik Hawk·Dec 24, 2025, 08:54 AM

Anil Kapoor Birthday : अनिल कपूर के जन्मदिन पर अनुपम खेर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने दी बधाई