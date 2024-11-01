farmers' land rights

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धीमी बल्लेबाजी, कमजोर पेस अटैक, इन 5 वजहों से टूटा भारतीय महिला टीम का टी20 विश्व कप जीतने का सपना
इन 5 कारणों की वजह से टीम इंडिया ने पहली बार गंवाई आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज
फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने से निराश हूं, लेकिन टीम के प्रदर्शन पर गर्व: ह्यूगो ब्रूज
'कोचिंग स्टाफ में नहीं करना चाहते शामिल', आयरलैंड से सीरीज गंवाने के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया कोच गंभीर का मजाक
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