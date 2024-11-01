Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
जसप्रीत बुमराह: वनडे में 150 विकेट लेने वाले दसवें भारतीय तेज गेंदबाज बने
'यह तो बस शुरुआत है': तेंदुलकर ने लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक महिला टेस्ट को अहम मोड़ बताया
भारत बनाम इंग्लैंड: वनडे में जोश टंग का डेब्यू, जोस बटलर ने लगाया खास 'दोहरा शतक'
फीफा विश्व कप का असर, बेंगलुरु पुलिस ने होटलों और रेस्टोरेंट में सुबह 3.30 बजे तक फूड सर्विस की इजाजत दी
जापान ओपन: सात्विक-चिराग की जोड़ी पहले राउंड के मैच से हटी, सिंधु ने दर्ज की आसान जीत
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
electronic voting machines