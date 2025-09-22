Durga Puja Kolkata
Harbhajan Singh Durga Puja : 21 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास के साथ मिलकर कोलकाता के अशोक नगर पार्क में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरभजन ने मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कोलकाता के लोगों के प्यार एवं सम्मान की सराहना की। उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में हरभजन ने कहा, "सबसे पहले मैं मां दुर्गा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे यहां आने का अवसर मिला। खेल मंत्री अरूप विश्वास ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं यहां आया। कोलकाता में मुझे हमेशा बहुत प्यार मिलता है। मैं यही कामना करता हूं कि मां दुर्गा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी खुश रहें।" हरभजन ने दुर्गा पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "दुर्गा पूजा एक ऐसा उत्सव है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। मां दुर्गा की पूजा हर जगह होती है, लेकिन कोलकाता में इसे एक भव्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह मां का आशीर्वाद है कि मैं आज यहां मौजूद हूं।" इस दौरान हरभजन सिंह से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने उत्साह के साथ कहा, "मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और भारत को इस मैच में विजय प्राप्त हो।" हरभजन सिंह ने पूर्व कप्तान और क्रिकेट प्रशासक सौरव गांगुली के बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने पर भी अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, "दादा (सौरव गांगुली) मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होता है, जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है और आपके हाथ को थामता है। मेरे लिए सौरव वही शख्स हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।" --आईएएनएस एकेएस/डीकेपीहरभजन सिंह ने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन