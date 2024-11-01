Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद नॉर्वे की टीम का भव्य स्वागत, जश्न में डूबा ओस्लो
वर्ल्ड कप से हटाए गए डच रेफरी का 38 साल की उम्र में निधन
अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैचों में टीम की कमान संभालने वाले लियोनेल स्कालोनी, बिलार्डो से एक कदम दूर
जोस मोरिन्हो की एक 'मिशन' के साथ रियल मैड्रिड में वापसी
एफसी बार्सिलोना की प्री-सीजन ट्रेनिंग शुरू, कई बड़े खिलाड़ी नदारद
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
Defense Personnel Health