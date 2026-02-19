Cultural Debate

पश्चिम बंगाल
Dainik Hawk
Feb 19, 2026

Mamata Banerjee Statement : रामकृष्ण परमहंस के लिए 'स्वामी' शब्द पर सीएम ममता बनर्जी ने जताई आपत्ति, चुनाव से पहले छिड़ी नई बहस

Dainik Hawk
Feb 04, 2026

Godan Film : गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

Dainik Hawk
Jan 17, 2026

AR Rahman Controversy : 'संगीत में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं,' एआर रहमान के बयान पर सिंगर शान ने रखा अपना पक्ष

Dainik Hawk
Jan 05, 2026

Chandraprakash Dwivedi : पुराना श्रेष्ठ नहीं और नया कमतर नहीं, संतुलन ही आज की युवा पीढ़ी की तलाश : डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी

Dainik Hawk
Jan 02, 2026

India Oath Tradition : न्यूयॉर्क मेयर के शपथग्रहण के बाद भारत में छिड़ी बहस, संतों ने गीता-रामायण पर हाथ रख शपथ की मांग उठाई