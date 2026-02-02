Budget 2026-27

Dainik Hawk·Feb 02, 2026, 07:57 AM

Sensex Today : भारतीय शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरकर हरे निशान में पहुंचा, सेंसेक्स में 300 अंकों की बढ़त

Dainik Hawk·Feb 02, 2026, 08:03 AM

SBI Budget Analysis : बजट 2026-27 से भारत बनेगा इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब: एसबीआई चेयरमैन

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:05 PM

Union Budget 2026-27: बजट में नए व विकसित भारत की संकल्पना की स्पष्ट दृष्टि : सीएम योगी

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:10 PM

Union Budget 2026-27: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास गति बनाए रखने वाला बजट : फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:13 PM

Women Empowerment Schemes: यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने का महाकाव्य है: शिवराज सिंह

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:19 PM

AI In Education : केंद्रीय बजट ने शिक्षा, लोगों और हुनर में निवेश का दिया स्पष्ट संदेश

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:26 PM

Women Leadership India : आम बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को देगा नई शक्ति : सीएम रेखा गुप्ता

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:30 PM

Employment Generation India : आम बजट से छत्तीसगढ़ को सीधा लाभ मिलेगा: विष्णुदेव साय

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:37 PM

India Economic Reforms : बजट का प्रावधान देश के आम आदमी और गरीब वर्ग के लिए, विपक्ष न करे राजनीति : किरेन रिजिजू

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:32 PM

India Budget 2026-27: भारत ने बांग्लादेश की वित्तीय सहायता में की कटौती, इन देशों के लिए बढ़ाया अपना बजट