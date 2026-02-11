Budget 2026

Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 10:52 AM

Rahul Gandhi Allegations : लोकसभा में 'देश बिक गया' के आरोप पर राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने दिया जवाब

Dainik Hawk·Feb 05, 2026, 05:55 PM

Vikasit Bharat : बजट में शामिल किए गए युवाओं के सुझाव, कीर्ति शुक्ला, मयंक राज और शुभ्रा चौबे ने जताया आभार

Dainik Hawk·Feb 04, 2026, 03:44 AM

Modi Leadership : पीएम मोदी ने पार्लियामेंट्री मीटिंग में एनडीए सासंदों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया: किरेन रिजिजू

बिहार
Dainik Hawk·Feb 02, 2026, 07:36 AM

JDU Rajiv Ranjan : यह बजट पीएम मोदी के 'विकसित भारत' विजन की ओर बढ़ने में अहम साबित होगा : राजीव रंजन

Dainik Hawk·Feb 02, 2026, 07:33 AM

NDA Parliamentary Meeting : केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा के लिए मंगलवार को एनडीए संसदीय दल बैठक

बिहार
Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:02 PM

Union Budget 2026: महिलाओं ने केंद्रीय बजट को बताया 'सशक्त और समावेशी'

ओडिशा
Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:17 PM

Naveen Patnaik Reaction: आम बजट में ओडिशा के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया : नवीन पटनायक

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 01:28 PM

Economic Policy India : अखिलेश-मायावती ने बजट पर साधा निशाना, कहा- गरीब-बहुजन हितों की अनदेखी

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:01 PM

Sensex Fall 2026 : सेंसेक्स 1,547 अंक गिरा तो निफ्टी करीब 2 प्रतिशत टूटा

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:10 PM

STT Increase India : एफएंडओ में तेजी से बढ़ रही सट्टेबाजी को कम करने के लिए एसटीटी में की बढ़ोतरी: केंद्र

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:16 PM

Defence Budget India : रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:17 PM

Budget 2026 India: केंद्रीय बजट जन-केंद्रित, पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा पर फोकस सराहनीय: त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:19 PM

Andhra Pradesh Development: केंद्रीय बजट से आंध्र प्रदेश को काफी लाभ होगा: नारा लोकेश

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:20 PM

Cooperative Federalism India: केंद्रीय बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित: सुनील जाखड़

Dainik Hawk·Feb 01, 2026, 03:24 PM

STT Increase Impact : एसटीटी में बदलाव से लंबी अवधि के निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन : बीएसई सीईओ

Dainik Hawk·Jan 30, 2026, 10:20 AM

Budget 2026 India : देशभर में बजट के प्रचार के लिए भाजपा का प्लान तैयार