Batting Highlights

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वैभव के पिता बेटे के साथ श्रीलंका जाएंगे, यूके-आयरलैंड भी साथ जाने का दिया गया विकल्प: देवजीत सैकिया
सिर्फ खेलना नहीं है, 10 से 20 साल तक दबदबा बनाए रखना है: वैभव सूर्यवंशी
फीफा वर्ल्ड कप: फ्रेंडली मुकाबले में ब्राजील-जर्मनी ने दर्ज की जीत, बेल्जियम ने ट्यूनीशिया को 5-0 से रौंदा
गिल-पंत की जोड़ी ने रचा इतिहास, अफगानिस्तान के खिलाफ की सबसे बड़ी साझेदारी
भारत बनाम अफगानिस्तान: साई सुदर्शन ने जताया बड़ी पारी न खेल पाने पर अफसोस, बोले- निराश हूं
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