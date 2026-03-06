Australia Women Cricket Team

Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:09 PM

India Women Cricket Team : एनाबेल सदरलैंड ने झटके 4 विकेट, पिंक बॉल टेस्ट की पहली पारी में 198 रन बनाकर सिमटी भारतीय टीम

क्रिकेट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:46 PM

India Women Vs Australia Test : पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन गिरे 13 विकेट, भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 04, 2026, 01:44 PM

Renuka Thakur Injury Update : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से बाहर हुईं रेणुका ठाकुर, काश्वी गौतम को मिला मौका

Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 04, 2026, 01:48 PM

Matelan Brown Comeback : 'मेरी मेहनत रंग ला रही है,' ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू को लेकर उत्साहित मैटलन ब्राउन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 10:42 AM

Ellyse Perry 350 Matches : एलिस पेरी ने रचा इतिहास, 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बनीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 10:25 AM

Smriti Mandhana 82 Runs : मंधाना और रोड्रिग्स का अर्धशतक, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 177 रन का लक्ष्य

Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 11:00 PM

Pratika Rawal Comeback : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए प्रतीका रावल को भारतीय टीम में शामिल किया गया