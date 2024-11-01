administrative crackdown

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मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में की स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी से खास मुलाकात
मैथ्यू मॉट बने सिडनी सिक्सर्स पुरुष टीम के हेड कोच, जेम्स होप्स की लेंगे जगह
'हमने इस सीरीज में जबरदस्त लड़ाई लड़ी', पांचवें वनडे में जीत के बाद बोले कप्तान शाई होप
हेटमायर-रदरफोर्ड ने खेली आतिशी पारी, वेस्टइंडीज ने पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को 2 विकेट से हराया
अफगानिस्तान को बड़ा झटका, हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी वनडे कप्तानी
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