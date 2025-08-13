Kailash Mansarovar Yatra: कैलाश मानसरोवर - मेरी आंतरिक और बाह्य यात्रा

पाँच साल के लंबे अंतराल के बाद, इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। कोविड के दौरान इसे स्थगित कर दिया गया था और हर साल सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन हम भारतीयों को अपने पवित्र स्थल - कैलाश मानसरोवर - की यात्रा करने की अनुमति मिलने में पाँच साल लग गए।

कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा घोषित आवेदन की अंतिम तिथि 13 जून थी। मैंने समय सीमा से चार दिन पहले आवेदन किया था और मुझे नाथूला दर्रे, सिक्किम मार्ग से "प्रतीक्षारत" स्थिति प्राप्त हुई। अस्पष्टता और चिकित्सा स्वीकृति की कमी को देखते हुए, मैंने एक निजी एजेंसी के माध्यम से नेपाल मार्ग से जाने का मन बनाया। जब तीर्थयात्रियों का पहला जत्था केएमवीएन द्वारा आयोजित लिपुलेख दर्रे, पिथौरागढ़ मार्ग से तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुआ, तो मुझे विदेश मंत्रालय से एक फ़ोन आया कि अगर मैं नाथूला मार्ग से सहमति देती हूँ तो मुझे नौवें जत्थे में तीर्थयात्रा का मौका दिया जा सकता है।

मेरे मार्गदर्शकों ने मुझे नेपाल जाने का रास्ता चुनने के लिए कहा क्योंकि यह कम खर्चीला और कम समय लेने वाला था। नेपाल होकर तेरह दिन की यात्रा मुझे सिक्किम की 21 दिन की यात्रा से ज़्यादा आकर्षक लगी, लेकिन नियतिवश, प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हमारी नेपाल रूट की यात्रा भी 19 दिन की हो गई। हर दिन कठिन, श्रमसाध्य लेकिन फलदायी था, जिसने ईश्वर में मेरी आस्था को दृढ़ विश्वास में बदल दिया।

7 जुलाई को सत्रह तीर्थयात्रियों का एक जत्था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भगवान शिव की जय-जयकार के साथ रवाना हुआ। लगभग डेढ़ घंटे की उड़ान के बाद, नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारा स्वागत किया गया। अमोघ यात्रा समूह ने रुद्राक्ष की मालाओं से हमारा स्वागत किया और हम लाज़िम्पत के ले हिमालय होटल में रुके। यह एक परंपरा है कि तीर्थयात्रा शुरू करने से पहले पशुपतिनाथ मंदिर से आशीर्वाद लिया जाता है और हम भी ऐसा ही किया।

पहली बाधा

दूसरे दिन की सुबह हमने भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद लिया और वापस आकर लंबी पैदल यात्रा के लिए सामान जैसे लाठी, जूते, रेनकोट और मुद्रा विनिमय की खरीदारी की। शाम को जब हम होटल वापस पहुँचे, तो हमें होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। जब हमें बताया गया कि लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में क्यारोंग पुल बह गया है, तो हमारे लिए यह एक बड़ा झटका था।

हिमालय की ऊँचाई पर, नेपाल से चीन की सीमा के ठीक पार, क्यारोंग नाम का एक छोटा सा गाँव है, जो चीन के सीमावर्ती चौकों में से एक है। हमें बताया गया कि सरकारी अधिकारियों ने बीजिंग में मीटिंग की है, लेकिन यह तय है कि पुल बनने में दो-तीन साल लगेंगे, इसलिए कोई वैकल्पिक रास्ता चुनना होगा। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हम बीच रास्ते में नहीं फँसे। तय हुआ कि तीन दिनों के लिए, दुनिया के सबसे ऊँचे विष्णु मंदिर, मुक्तिनाथ की एक और छोटी सी तीर्थयात्रा की जा सकती है, जब तक कि रास्ते साफ़ न हो जाएँ। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु की अनुमति के बिना हम भगवान शिव के धाम कैसे जा सकते थे। रास्ते में कई मीठे पानी के झरनों और अंत में मुक्तिनाथ तक 300 सीढ़ियों की चढ़ाई के साथ यह नई यात्रा मनमोहक थी। गंडकी नदी के किनारे की यात्रा रोमांचक थी, लेकिन मेरा मन अभी भी कैलाश में ही अटका हुआ था।

आशा की किरण करण

रास्ते में पोखरा में ठहरने के दौरान हमें पता चला कि तीर्थयात्रियों के एक जत्थे को कोडारी सीमा से चीन में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। आशा की एक किरण जगी और हम काठमांडू की ओर चल पड़े। पाँचवें दिन हमने कोडारी सीमा से यात्रा शुरू की और रात में तातोपानी में रुके। अगले दिन आव्रजन केंद्र से अनुमति मिलने के बाद, हम चीन-तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। पूरी यात्रा के दौरान भूस्खलन होता रहा और लगातार जेसीबी मशीनें सड़क से मलबा हटा रही थीं और चीन के लोग सड़कों की मरम्मत का काम कर रहे थे। पुलों का निर्माण कार्य चल रहा था। और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने हमारी पहाड़ी यात्रा को और भी यादगार बना दिया। लगभग 14 घंटे की यात्रा के बाद हम रात में सागा पहुँचे। हमारा मनोबल गिर चुका था, सभी को चक्कर आ रहे थे और बस रुकते ही मुझे उल्टी भी आ गई। होटल के कमरे में पहुँचकर, मेरे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर जाँचा गया जो 97 से घटकर 75 हो गया था। दूसरा परीक्षण "आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका ऑक्सीजन स्तर 65 तक गिर गया है," ज्योतिषी धनंजय दुबे, जो पहले पाँच बार कैलाश यात्रा कर चुके थे, ने कहा। अगले दिन नाश्ते की मेज पर जब मैंने अपनी समस्या चार अन्य महिला तीर्थयात्रियों से साझा की, तो उन्होंने भी यही समस्या बताई। शुक्र है कि सात घंटे आराम करने के बाद हम फिर से जाग गए और हम एक तिब्बती रेस्टोरेंट में सब्ज़ी का सूप, चावल और पके हुए आलू खा सके। सातवें दिन अगली सुबह, हम मानसरोवर झील से रवाना हुए जो एक सपने के सच होने जैसा था। दोपहर के आसपास जब हम मानसरोवर झील पहुँचे, तो तेज़ धूप ने हमारा स्वागत किया और उसकी किरणें झील के उस पार, मीलों दूर स्थित कैलाश पर्वत को छू रही थीं। कैलाश के पहले दर्शन ने हमें तरोताज़ा कर दिया और सभी हाथ में माला लेकर जप करने बैठ गए। "हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कैलाशपति के प्रथम दर्शन मिले," हमारे समूह के प्रत्येक सदस्य ने कहा। यद्यपि मानसरोवर झील में स्नान की अनुमति नहीं है, फिर भी हमने खूब आनंद लिया और मानसरोवर के पवित्र जल से बोतलें भर लीं।

कैलाश परिक्रमा

हम बस से दारचेन के लिए रवाना हुए, जो एक चीनी शहर है जहाँ से कैलाश का दक्षिणी मुख दिखाई देता है। दारचेन में रात बिताने के बाद, नाश्ते के बाद हम यम द्वार के लिए रवाना हुए। एक घंटे की यात्रा के बाद हम यम द्वार पहुँचे जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस यम द्वार को पार करने पर संचित कर्मों का लेखा-जोखा छूट जाता है और सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि स्वच्छता का बंधन भी दूर हो जाता है क्योंकि परिक्रमा के दौरान तीन दिनों तक नहाया नहीं जा सकता और न ही कपड़े बदले जा सकते हैं। इतनी ठंड होती है और शरीर इतना थका हुआ होता है कि शरीर की सफाई के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बचती। मुझे बताया गया था कि तीनों दिनों के लिए कुली और टट्टू की बुकिंग करानी होगी, हालाँकि डोलमा दर्रे को पार करते समय दूसरे दिन इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो सबसे कठिन ट्रेक है। तीन दिनों की कुल 52 किलोमीटर की ट्रैकिंग में सबसे बड़ी चुनौती डोलमा दर्रे पर ऑक्सीजन का निम्न स्तर था। जब हम इस पहाड़ी दर्रे को पार कर रहे थे तो पत्थरों और चट्टानों की अंतहीन श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही थीं।

डोलमा दर्रा, कैलाश पर्वत की बाहरी परिक्रमा पर स्थित 18,514 फीट ऊँचा एक ऊँचा पर्वतीय दर्रा है। यह इस यात्रा का सबसे ऊँचा बिंदु है। घोड़ा हमें ऊपर तो ले जाता है, लेकिन नीचे उतरना भी हमें खुद ही पड़ता है क्योंकि घोड़े पर सवार होना जोखिम भरा होता है। भगवान शिव की कृपा से, 8 घंटे की लंबी यात्रा के बाद, मैं अपने सह-यात्रियों के साथ डेरापुर पहुँच गया, जहाँ से उत्तर दिशा से कैलाश पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साफ़ आसमान ने हमारे प्रवास स्थल से अच्छे दर्शन करने के हमारे सौभाग्य को और बढ़ा दिया। आत्मा के स्तर पर जुड़ाव मुझे एहसास हुआ कि हम सभी आत्मिक स्तर पर जुड़ाव महसूस कर रहे थे। मेरे टट्टू का मालिक एक तिब्बती था, जिसकी मदद मुझे दूसरे दिन लेनी पड़ी। वह मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा था, हम केवल इशारों से ही बात कर रहे थे। यम द्वार से, जहाँ हमें घोड़े आवंटित किए गए थे, मुझे एक हस्तलिखित पर्ची चुनने को कहा गया। मैंने जो नाम चुना, वह हमारे गाइड लवांग ने मेरी यात्रा के लिए चुना था। मुझे अभी भी उस टट्टू मालिक का नाम ठीक से लिखना नहीं आता और मैंने उसके साथ एक तस्वीर खिंचवाई, जो मेरे पोर्टर की एकमात्र पहचान थी और इससे मुझे ज़रूरत पड़ने पर उसे ढूँढ़ने में मदद मिली। परिक्रमा के दूसरे दिन, रास्ते में फ़िरोज़ी हरे रंग का गौरी कुंड है, जिसके लिए पोर्टर पवित्र जल से बोतल भरने के लिए 100 युआन माँगते हैं। मुझे हर कदम उठाना असंभव लग रहा था, लेकिन 'ॐ नमः शिवाय' जप की शक्ति ने मुझे बचा लिया। एक ग्लेशियर झील पर जब मैं फिसलने ही वाला था, मेरे पीछे एक आदमी ने मेरी ऊपरी बाँह पकड़ ली और मैं बच गया। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँगी, लेकिन 'ॐ नमः शिवाय' के उच्चारण ने मुझे उठा लिया। पोनी पोर्टर ने मुझे रास्ते में सोने नहीं दिया, हालाँकि मैंने आराम करने के लिए एक पत्थर का सहारा लेने की कोशिश की। उसने चेतावनी दी, "अगर तुम रुक गए तो कभी नहीं पहुँच पाओगे।" दूसरी रात ज़ुज़ुलपुक में बिताई और तीसरे दिन की यात्रा बहुत आसान और केवल चार घंटे की थी। कृतज्ञता, संतुष्टि और परमानंद की भावना से ओतप्रोत, हमने कैलाश मानसरोवर की अपनी कभी न खत्म होने वाली आत्मिक यात्रा पूरी की।