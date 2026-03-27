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West Bengal Elections 2026 : ईसीआई ने साइकिल रैली से किया मतदाताओं को जागरुक, 'छोटा भीम' और 'चुटकी' ने खींचा ध्यान

हावड़ा में साइकिल रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बढ़ाई गई मतदान जागरूकता
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
Mar 27, 2026, 09:04 AM
बंगाल चुनाव: ईसीआई ने साइकिल रैली से किया मतदाताओं को जागरुक, 'छोटा भीम' और 'चुटकी' ने खींचा ध्यान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 'चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व' साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) और जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) ने भी हिस्सा लिया।

 

पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज पर चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। डीईओ और सीपी हावड़ा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्रों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने हिस्सा लिया।

 

यह रैली सुबह 7:00 बजे हावड़ा ब्रिज चेक पोस्ट से शुरू होकर रेल म्यूजियम के रास्ते रामकृष्णपुर फेरी घाट पर समाप्त हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लोकगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से मतदान के महत्व और चुनावी उत्सव का संदेश दिया गया। इसके अलावा, मतदाता जागरूकता बोट फेरी जैसे अन्य 'स्वीप' कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई।

 

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण लोकप्रिय एनिमेशन पात्र 'छोटा भीम' और 'चुटकी' रहे, जिन्होंने खासकर युवा और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में भाग लिया।

 

चुनाव आयोग के मीडिया इंचार्ज आशीष गोयल ने कहा, "आज का कार्यक्रम व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (स्वीप) कार्यक्रम का हिस्सा है, जो मतदाताओं की जागरुकता पर केंद्रित है। हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव एक त्योहार की तरह मनाया जाए।

 

वहीं, चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित और जागरूक करना है। साथ ही मतदान केंद्र की जानकारी और मतदान दिवस की समय-सारणी जैसी जरूरी सूचनाएं देना भी है। इन प्रयासों का लक्ष्य खासकर शहरी मतदाताओं, महिलाओं, दिव्यांग मतदाताओं, युवाओं और पहली बार वोट करने वालों की भागीदारी बढ़ाना है।

 

आयोग ने कहा, "इन कार्यक्रमों के जरिए ईसीआई की ओर से हाल ही में लागू किए गए उपायों को भी उजागर किया जाएगा। पहली बार और युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी। साथ ही युवाओं को जोड़ने के लिए राज्य की सांस्कृतिक झलक के साथ एक प्रभावी सोशल मीडिया अभियान भी चलाया जाएगा। सरकारी विभागों और कॉर्पोरेट संगठनों के साथ सहयोग के जरिए इस अभियान की पहुंच को और मजबूत किया जाएगा।"

 

--आईएएनएस

 

 

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