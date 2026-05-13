बंगाल स्कूल जॉब केस: डीएम को 'दागी' शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र जारी कर उन्हें अपने-अपने जिलों में 'दागी' उम्मीदवारों की सूची संकलित करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने विभिन्न सरकारी स्कूलों में नकद रिश्वत लेकर शिक्षण और गैर-शिक्षण पद प्राप्त किए हैं।

विभाग के सूत्रों के अनुसार, ऐसे 'दागी' उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के अलावा, जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को यह गणना करने के लिए भी कहा गया है कि इन उम्मीदवारों को अपनी सेवा अवधि के दौरान प्राप्त वेतन और उस पर अर्जित ब्याज के रूप में राज्य सरकार को कितनी राशि वापस करनी होगी।

दागी उम्मीदवारों की पहचान उन लोगों के रूप में की गई है जिन्होंने नकद भुगतान करके भर्ती परीक्षाओं में खाली या अधूरी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद या रैंक में ऊपर चढ़कर या पैनल से बाहर नामांकन के माध्यम से स्कूलों में नौकरी हासिल की।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2024 में और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में भर्ती प्रक्रिया में घोर अनियमितताओं के कारण पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग द्वारा गठित लगभग 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की पूरी सूची को रद्द कर दिया था। फैसला सुनाते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने 'दागी' उम्मीदवारों को दिए गए वेतन की ब्याज सहित वसूली का निर्देश दिया था। वसूली का काम लंबे समय से लंबित था। अब राज्य प्रशासन के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने वसूली का काम शुरू कर दिया है।"

जिला मजिस्ट्रेटों को भेजे गए पत्रों में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2025 को आदेश दिया था कि 2016 के डब्ल्यूबीएसएससी पैनल में पैसे के बदले रोजगार प्राप्त करने वाले अपात्र शिक्षकों को अपना वेतन वापस करना होगा।

इस मुद्दे की पूर्व उपेक्षा के कारण, राज्य सरकार ने अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने और प्रक्रिया को यथाशीघ्र आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

कुछ साल पहले जब अयोग्य शिक्षकों की सूची सार्वजनिक की गई थी, तब यह देखा गया था कि उसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कई रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नाम शामिल थे।

2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूबीएसएससी की 2016 की भर्ती समिति को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 25,735 लोगों की नौकरियां चली गईं। इनमें से 18,418 शिक्षण कर्मचारी थे, जबकि बाकी गैर-शिक्षण कर्मचारी थे।

--आईएएनएस