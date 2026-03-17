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West Bengal Election : मिदनापुर जिलाधिकारी ने दी जानकारी, 'नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल'

मिदनापुर विधानसभा चुनाव: दो चरण में वोटिंग, भाजपा और टीएमसी की तैयारियां।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
Mar 17, 2026, 03:53 AM
पश्चिम बंगाल चुनाव: मिदनापुर जिलाधिकारी ने दी जानकारी, 'नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल'

मिदनापुर: बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल में दो चरण में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। मिदनापुर के जिलाधिकारी बिजिन कृष्णा ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी दी है।

जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चुनाव आयोग की ओर से की गई चुनाव की घोषणा के अनुसार 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। जिसकी अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगी और मतपत्रों की जांच 7 अप्रैल को होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है और 4 मई को मतगणना होगी।

बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से अधिकारी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। वहीं, राजनीतिक पार्टियां भी अपनी कमर कस चुकी हैं। इस बार भाजपा बंगाल में परिवर्तन का दावा कर रही है तो सत्तारूढ़ टीएमसी एक बार फिर वापसी के लिए ताल ठोक रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर थे। अपने बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने जनता से टीएमसी को सत्ता से बाहर करने की अपील की थी।

वहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा को घेरने से पीछे नहीं हट रही हैं। ममता बनर्जी बीते दिन चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थीं। टीएमसी प्रमुख ममता ने एसआईआर को लेकर ईसी पर कई सवाल खड़े किए हैं। जबकि, भाजपा ने ममता बनर्जी को घेरने के लिए सुवेंदु अधिकारी को दो जगह से टिकट दिया है। भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को करीब 2000 वोटों के अंतर से हराया था।

सोमवार को भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया। भाजपा ने कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया है। अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से टिकट दिया गया है। कूचबिहार उत्तर (अजा) से सुकुमार रॉय, सीतलकुची (अजा) से सावित्री बर्मन और दिनहाटा से अजय रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है।

--आईएएनएस

 

 

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