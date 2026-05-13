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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला: सीबीआई ने क्राइम स्पॉट का दौरा किया

CBI ने मध्यग्राम हत्याकांड की जांच संभाली, तीन शार्पशूटर गिरफ्तार।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
May 13, 2026, 03:12 AM
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला: सीबीआई ने क्राइम स्पॉट का दौरा किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच का जिम्मा मिलने के तुरंत बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीवाई) के जांच अधिकारी मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम स्थित हत्या स्थल पर पहुंचे।

इससे पहले, पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम इस मामले की जांच कर रही थी।

हालांकि, आज सुबह केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने राज्य पुलिस से आधिकारिक तौर पर जांच का जिम्मा अपने हाथ में लिया और उसके बाद हत्या स्थल पर पहुंचे।

राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम के अधिकारियों ने पहले ही तीन शूटर्स, मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों ही शार्पशूटर हैं।

तीनों फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में हैं।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी के जांच अधिकारी मामले में आगे की पूछताछ के लिए राज्य पुलिस से तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों की हिरासत लेने की योजना बना रहे हैं।

रथ की हत्या 6 मई को बाइक सवार हमलावरों ने कर दी थी।

रथ की हत्या 6 मई की रात को हुई, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने के ठीक दो दिन बाद।

भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 207 विधानसभा सीटों पर विजयी घोषित किया गया, जिससे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सीटें घटकर मात्र 80 रह गईं।

6 मई की रात को जब रथ उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यग्राम स्थित अपने घर में एक पार्टी कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी एक चौराहे पर एक चार-पहिया वाहन ने उनकी गाड़ी रोक दी।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, जब दूसरी चार पहिया वाहन द्वारा रोके जाने के बाद रथ की गाड़ी रुकी, तो काफी देर से उनका पीछा कर रही दो मोटरसाइकिलों में से एक रथ की गाड़ी के बगल में आकर रुक गई।

उस मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने करीब से 10 गोलियां चलाईं।

रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चालक बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाद में हुई जांच में पता चला कि रथ की गाड़ी को रोकने वाली चौपहिया गाड़ी और हत्या में इस्तेमाल की गई दोनों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटें फर्जी थीं।

--आईएएनएस

 

 

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