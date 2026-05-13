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पूर्व बर्धमान जिले में तीन तृणमूल नेता गिरफ्तार, भाजपा ने टीएमसी पर लगाए संरक्षण के आरोप

कटवा में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर भाजपा-तृणमूल आमने-सामने
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
May 13, 2026, 10:05 AM
पूर्व बर्धमान जिले में तीन तृणमूल नेता गिरफ्तार, भाजपा ने टीएमसी पर लगाए संरक्षण के आरोप

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में स्थित कटवा में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े तीन भाइयों को कई गंभीर आपराधिक मामलों के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा विधायक कृष्णा घोष ने टीएमसी पर आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

आरोपियों में स्थानीय टीएमसी नेता बाबूलाल शेख, युवा टीएमसी नेता कोची शेख और छट्टू शेख को मंगलवार को कटवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन तीनों को बुधवार को स्थानीय अदालत में पेश करने से पहले अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए कटवा उप-मंडल अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारत की नई लागू आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई गंभीर धाराओं के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह समूह लंबे समय से इलाके में लोगों को डराने-धमकाने और अपना प्रभाव जमाने में शामिल था, जिससे लोगों के बीच डर का माहौल बन गया था।

खबरों के मुताबिक, पुलिस ने आगे की जांच के लिए आरोपियों की हिरासत मांगी है। इन गिरफ्तारियों ने कटवा में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है और विरोधी दलों के नेता एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। कटवा से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक कृष्णा घोष ने टीएमसी पर आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कृष्णा घोष ने कहा, "तृणमूल शासन के दौरान ऐसे असामाजिक तत्व खूब फले-फूले। आरोप है कि उन्हें सत्ताधारी व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त था। अब प्रशासन अपना कर्तव्य निभा रहा है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

इस बीच, आरोपियों के परिवारवालों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि इन तीनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में झूठा फंसाया गया है। उनके अनुसार, पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले आरोपियों को पहले समन भेजा था। इस घटना ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में एक व्यापक बहस छेड़ दी है और पुलिस इस मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है।

--आईएएनएस

 

 

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