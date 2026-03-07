प्रान्तीय

West Bengal Governor Resigns : पश्चिम बंगाल में मेरी पारी खत्म, विकसित भारत के लिए काम करने केरल जा रहा हूं : आनंद बोस

C. V. Anand Bose का इस्तीफा, उत्तराधिकारी के रूप में आर. एन. रवि होंगे नियुक्त।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
Mar 07, 2026, 04:11 AM
पश्चिम बंगाल में मेरी पारी खत्म, विकसित भारत के लिए काम करने केरल जा रहा हूं : आनंद बोस

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल भवन (लोकभवन) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर उनके इस्तीफा पत्र को शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने बंगाल में अपनी पारी समाप्त होने की बात कही और केरल में नए मिशन के लिए जाने की इच्छा जताई।

यह इस्तीफा राज्य विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले आया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

आनंद बोस ने कहा, "पश्चिम बंगाल में मेरी पारी खत्म हो रही है। बंगाल के महान लोगों ने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं विकसित भारत के लिए काम करने के लिए केरल जा रहा हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं इस महान मिशन के लक्ष्यों को पाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करूंगा और हमारे प्यारे केरलम, जो मेरा गृह राज्य है, के मकसद को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा।"

उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह नया मिशन उनके लिए पवित्र कर्तव्य है। बोस ने अपने उत्तराधिकारी तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को शुभकामनाएं दीं और लिखा, "मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त और जाने-माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आरएन रवि को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जो मेरे शानदार उत्तराधिकारी होंगे। कल नए सिरे से ताजे जंगल और चरागाहों की ओर। वंदे मातरम।"

1977 बैच के आईएएस अधिकारी (केरल कैडर) सीवी आनंद बोस ने नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार संभाला था। उनके कार्यकाल में ममता बनर्जी सरकार से कई विवाद रहे। इस्तीफा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन को भेजा गया और स्वीकार कर लिया गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफे पर हैरानी जताई थी। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि इस्तीफे की वजहें पता नहीं, लेकिन चुनाव से पहले गृह मंत्री द्वारा राजनीतिक दबाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उन्हें सूचित किया कि आरएन रवि नए राज्यपाल होंगे, लेकिन उनसे कोई सलाह नहीं ली गई।

--आईएएनएस

 

 

IAS OfficersPolitical NewsGovernor ResignationWest Bengal PoliticsIndian GovernanceKerala MissionCV Anand BoseState Administration

Related posts

Loading...

More from author

Loading...