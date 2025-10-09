प्रान्तीय

West Bengal Politics : बंगाल के राज्यपाल ने भाजपा सांसद और विधायक पर हमले को बताया निंदनीय, बोले-'बंगाल में स्थिति अच्छी नहीं'

राज्यपाल बोस ने भाजपा नेताओं पर हमले को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।
Oct 09, 2025, 03:01 AM
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने भाजपा सांसद और विधायक पर हमले की निंदा की। उन्‍होंने कहा कि बंगाल में स्थिति अच्छी नहीं है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बुधवार को कहा कि भाजपा के लोकसभा सदस्य खगेन मुर्मू और पार्टी के मुख्य सचेतक पर सोमवार को हुआ हमला दर्शाता है कि राज्य प्रशासन और लोगों के बीच दूरी है।

राज्यपाल बोस ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "बंगाल में हालात ठीक नहीं हैं। सरकार और जनता के बीच दूरी है।"

उन्‍होंने कहा कि मुर्मू और घोष पर हमला सिर्फ भाजपा पर हमला नहीं था। राज्यपाल ने कहा, "एक आदिवासी सांसद पर हमला हुआ, जो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में निर्वाचित प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं। इसका मतलब है कि बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है।"

राज्‍यपाल ने बताया कि उन्‍होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंगाल की स्थिति से अवगत करा दिया है। जब भी कानून-व्यवस्था का उल्लंघन होता है और दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, तो यह पुलिस की विफलता को दर्शाता है। पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है, जो भारत के संविधान के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी रखती है। इन मामलों को संवैधानिक और कानूनी तरीकों से उपयुक्त अधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

उनके अनुसार, ऐसी कार्रवाइयों के लिए स्थापित कानूनी प्रावधान, न्यायिक तंत्र और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मौजूद हैं। उन्‍होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं और उचित तरीके से उचित निर्णय लिए जाएंगे।

बोस ने कहा, "विधायकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक होगा, किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं समन्वित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा।"

राज्यपाल ने अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना भारत के चुनाव आयोग का कर्तव्य है। मेरा मानना ​​है कि चुनाव आयोग बहुत सक्षम है और अगले साल पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा।

 

 

