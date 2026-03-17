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West Bengal Election : पश्चिम बंगाल में अफसरों के तबादले पर विवाद, सीएम ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र

अधिकारियों के तबादले पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर सवाल, संघीय ढांचे का मुद्दा।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
Mar 17, 2026, 04:01 AM
पश्चिम बंगाल में अफसरों के तबादले पर विवाद, सीएम ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।

मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित करते हुए पत्र में कहा, "मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 मार्च 2026 और 16 मार्च 2026 को जारी किए गए हालिया आदेशों के संबंध में लिखने के लिए विवश हूं, जिनमें राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और एकतरफा नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। इन निर्देशों में मुख्य सचिव, सचिव (गृह और पहाड़ी मामले), पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, तथा राज्य तंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बदलने का आदेश शामिल है। इस तरह के व्यापक तबादले बिना किसी ठोस कारण के और चुनावों के संचालन के संबंध में किसी भी उल्लंघन, कदाचार या चूक के आरोप के बिना किए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि यह बात अच्छी तरह से मानी जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13सीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, चुनाव से जुड़े कामों में लगे अधिकारियों को चुनाव के समय के दौरान चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर माना जाता है। भारत के चुनाव आयोग के पास उन सिविल और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार है जो चुनाव से जुड़े कामों में लगे हुए हैं या जिन्हें ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से, पिछले चुनावों के दौरान, आयोग ने इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, हमारे संघीय ढांचे के भीतर संवैधानिक औचित्य और प्रशासनिक परंपरा के तौर पर, लगातार राज्य सरकार से सलाह ली है। व्यवहार में, आयोग राज्य सरकार से तीन अधिकारियों का एक पैनल देने का अनुरोध करता था, जिनमें से वह किसी भी सोचे गए ट्रांसफर से खाली हुई जगह को भरने के लिए एक अधिकारी का चुनाव करता था।

सीएम ममता ने कहा कि इसलिए, यह गहरी चिंता और हैरानी की बात है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2026 के आम चुनावों की घोषणा करने वाली प्रेस रिलीज जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर, पश्चिम बंगाल राज्य के प्रशासनिक तंत्र के प्रमुखों को हटा दिया गया है। यह मनमाने ढंग से किया गया है, बिना राज्य सरकार से अधिकारियों का पैनल माँगे और बिना उस स्थापित परंपरा का पालन किए, जिसने पिछले चुनावों के दौरान ईसीआई और राज्य के संस्थागत कामकाज को दिशा दी थी। यह सहकारी संघवाद की भावना और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है, जो हमारे संवैधानिक शासन की एक बुनियादी विशेषता है। भारत का चुनाव आयोग, एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के तौर पर, न केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग करने, बल्कि भारत की संघीय संरचना में निहित भावना और मूल्यों को बनाए रखने की भी अपेक्षा रखता है।

उन्होंने आगे कहा कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आयोग से अनुरोध करती हूं कि कृपया भविष्य में ऐसे एकतरफ़ा उपाय अपनाने से परहेज़ करें, क्योंकि इनसे भारत निर्वाचन आयोग की लंबे समय से चली आ रही विरासत, विश्वसनीयता और संस्थागत अखंडता के कमज़ोर पड़ने का खतरा है, और साथ ही ये हमारे संवैधानिक ढांचे के मूलभूत सिद्धांतों पर भी आघात करते हैं।

--आईएएनएस

 

 

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