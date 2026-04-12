West Bengal Election 2026 : चुनाव तैयारियों की अंतिम समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की विशेष टीम करेंगी बंगाल का दौरा

कोलकाता: भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) की एक विशेष टीम 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के मतदान की तैयारियों की अंतिम समीक्षा के लिए इस सप्ताह पश्चिम बंगाल पहुंचेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पूरी संभावना है कि वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में विशेष ईसीआई समीक्षा दल राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोमवार सुबह कोलकाता पहुंचेगा।

जानकारी के अनुसार कोलकाता पहुंचने के बाद चुनाव आयोग की टीम को दो भागों में बांटा जाएगा। एक टीम दक्षिण बंगाल के जिलों जैसे पूर्वी बर्दवान, पश्चिमी बर्दवान, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। दूसरी टीम उत्तर बंगाल के जिलों अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर आदि में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी।

जहां दोनों टीमें संबंधित जिलों के सामान्य और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल पहले से ही राज्य के विभिन्न जिलों का नियमित दौरा कर रहे हैं और संबंधित जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।

यह पहली बार है कि मुख्य चुनाव आयोग स्वयं जिलों का दौरा कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग के पूर्णतया स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसामुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के मिशन को पूरा करने के लिए ये सभी पहलें की जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ चुनावों में यह पहली बार है कि चुनाव आयोग की विशेष टीमों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है।

पहले चरण में 23 अप्रैल को उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में फैले 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को कोलकाता के शेष जिलों, मुख्य रूप से राजधानी कोलकाता और इसके आसपास के जिलों जैसे उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा आदि के लिए चुनाव होंगे। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

--आईएएनएस