पश्चिम बंगाल की कैबिनेट की बैठक आज: डीए भत्ते, कॉलेज-यूनिवर्सिटी में पारदर्शी एडमिशन एजेंडे में शामिल

कोलकाता: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की नई कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक सोमवार दोपहर को होनी है, जिसमें राज्य के वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर चर्चा एजेंडे में शामिल है।

वित्त क्षेत्र में, एजेंडे पर एक अहम मुद्दा वह लंबे समय से चला आ रहा विवादित विषय है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अपने समकक्षों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) देने और उस पर जमा बकाया राशि का भुगतान करने की बात शामिल है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है और जैसा कि भाजपा ने अपने चुनाव-पूर्व 'संकल्प पत्र' (चुनाव घोषणापत्र) में वादा किया था।

राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि 2008 से 2019 के बीच जमा हुए डीए बकाए का 25 प्रतिशत हिस्सा, एकमुश्त भुगतान के तौर पर कैसे दिया जाए, इस पर जल्द ही कोई फैसला लिए जाने की संभावना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मार्च 2026 तक 25 प्रतिशत का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार किसी तरह इस भुगतान से बच निकलने में कामयाब रही थी।

शिक्षा के क्षेत्र में, स्टेट सेक्रेटेरिएट के अंदर के लोगों ने बताया कि कैबिनेट सरकारी और सरकारी मदद वाले कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट सेक्शन में एडमिशन प्रोसेस को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और मेरिट के आधार पर करने की पॉलिसी पर चर्चा करेगी, जिससे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के स्टूडेंट विंग का असर खत्म हो जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग के बाद, मुख्यमंत्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के टॉप अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक भी करेंगे, जिसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ बिना बाड़ वाली सीमाओं पर कांटेदार बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर गार्ड एजेंसी को जमीन देने की प्रोग्रेस पर चर्चा की जाएगी।

इसके बाद, मुख्यमंत्री अधिकारी पश्चिम बंगाल बोर्ड की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और टॉप रैंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित करेंगे। इन परीक्षाओं के नतीजे इसी महीने की शुरुआत में घोषित किए गए थे। माध्यमिक परीक्षा के नतीजे 8 मई को घोषित किए गए थे और उच्च माध्यमिक परीक्षा के नतीजे 14 मई को घोषित किए गए थे।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा के टॉपर अदृत पाल से वीडियो कॉल के जरिए बात की। उस समय, उन्होंने कहा कि वह अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करेंगे। राज्य से सीबीएसई और आईएससी परीक्षाओं के टॉपर्स को भी सम्मानित किया जाएगा।

--आईएएनएस