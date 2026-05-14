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बंगाल में 12वीं के नतीजे घोषित: मुख्यमंत्री सुवेंदु ने छात्रों को दी बधाई, उज्ज्वल भविष्य की कामना की

डब्ल्यूबीसीएचएसई 12वीं परीक्षा में 91.23 फीसदी छात्र सफल, छात्राओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर
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Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
May 14, 2026, 06:39 AM
बंगाल में 12वीं के नतीजे घोषित: मुख्यमंत्री सुवेंदु ने छात्रों को दी बधाई, उज्ज्वल भविष्य की कामना की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की।

 

 

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मैं उन सभी विद्यार्थियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का परिणाम आज सफलता के रूप में सामने आया है।"

 

उन्होंने छात्रों के नाम अपने संदेश में कहा, "आपके जीवन के इस महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर मिली यह सफलता आपको भविष्य की यात्रा में और भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करे। मैं आपमें से प्रत्येक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आप जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित करें और अपने परिवार, समाज तथा प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद।"

 

पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (डब्ल्यूबीसीएचएसई) ने गुरुवार को कक्षा 12 के नतीजे घोषित किए। इस साल कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिनका पास प्रतिशत 92.47 फीसदी रहा है। डब्ल्यूबीसीएचएसई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए लगभग 3.53 लाख छात्राओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 3.46 लाख परीक्षा में शामिल हुईं और लगभग 3.20 लाख छात्राएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुईं।

 

कुल पास प्रतिशत 91.23 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इस साल कुल 5.71 लाख छात्रों ने उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6.35 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जबकि पूरे राज्य में 6.26 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षाएं 12 फरवरी से 27 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं।

 

--आईएएनएस

 

 

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