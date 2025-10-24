Siliguri Fire : सिलीगुड़ी के निजी नर्सिंग होम में आग लगने से एक मरीज की मौत

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में गुरुवार देर रात आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई। हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों और पुलिस द्वारा बचाव अभियान में शामिल होने के बाद निजी नर्सिंग होम में भर्ती अन्य मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती मृतक मरीज की मौत आग के धुएं के कारण दम घुटने से हुई या अन्य कारणों से।

आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उपायुक्त राकेश सिंह ने बाद में मीडियाकर्मियों को बताया कि जनरल वार्ड के 12 मरीजों और आईसीयू के पांच मरीजों पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वे सभी सुरक्षित हैं।

राकेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित कदम उठाएगी।

हालांकि, मरीजों के रिश्तेदारों ने आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधानों की कमी के संबंध में नर्सिंग होम अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत की है। उन्होंने शिकायत की कि आग लगने के समय चिकित्सा कर्मचारियों की कमी थी और आधी रात के बाद जब आग लगी तो नर्सिंग होम के अग्निशमन उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त सहायक कर्मचारी भी नहीं थे।

घटनास्थल पर मौजूद अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने भी कुछ हद तक रिश्तेदारों के आरोपों की पुष्टि की, जिन्होंने कहा कि यदि नर्सिंग होम के अग्निशमन उपकरणों का वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया होता तो आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता था।

हालांकि, नर्सिंग होम के अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। नर्सिंग होम के प्रवक्ता ने कहा कि जब आग लगी, तब अस्पताल में पर्याप्त कर्मचारी मौजूद थे। हालाँकि शुरुआत में अफरा-तफरी मची थी, लेकिन संकट को प्रभावी ढंग से संभाल लिया गया। मरीज सुरक्षित हैं।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था।