बंगाल की कथित नई सरकार पर समिक भट्टाचार्य का बयान, बोले- यह ‘पश्चिम बंगाल सरकार’ होगी, भाजपा सरकार नहीं

कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार सही मायने में 'पश्चिम बंगाल सरकार' होगी न कि 'भारतीय जनता पार्टी सरकार'।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार अकेले काम करेगी और पार्टी के साथ तालमेल सिर्फ चुनाव से पहले के संकल्प पत्र (मैनिफेस्टो) में किए गए वादों को आसानी से लागू करने तक ही सीमित रहेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने तरीके से काम करेगी। राज्य सरकार और पार्टी के बीच कनेक्शन यह पक्का करेगा कि चुनाव से पहले के संकल्प पत्र में किए गए वादों को आसानी से लागू किया जाए। नई सरकार 'पश्चिम बंगाल सरकार' होगी न कि 'भाजपा सरकार'। यह हमारा वादा है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी समिक भट्टाचार्य के साथ सोमवार सुबह कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में भाजपा के राज्य मुख्यालय में एक संगठनात्मक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी कोलकाता के मंदिरतला में मौजूदा राज्य सचिवालय नबन्ना चले गए।

पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों के साथ तीन अलग-अलग संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

मुख्यमंत्री को राज्य सचिवालय के गेट पर 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। हालांकि, नई कैबिनेट कुछ समय के लिए नबन्ना से काम करेगी और जल्द ही सेंट्रल कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग्स के मूल राज्य सचिवालय में शिफ्ट हो जाएगी।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने यह भी वादा किया है कि वह सामूहिक नेतृत्व के आधार पर नए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे और वह कभी भी अपने फैसले दूसरे कैबिनेट साथियों पर नहीं थोपेंगे, जैसा कि ममता बनर्जी ने किया था। सीएम अधिकारी ने कहा कि मैं नई सरकार नहीं चलाऊंगा बल्कि हम सब नई राज्य सरकार को मिलकर चलाएंगे।

--आईएएनएस