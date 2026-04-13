West Bengal Election : राहुल गांधी मालदा जिले से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे

कोलकाता: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी नेताओं ने रविवार को यह जानकारी दी।

वह अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मालदा जिले से करेंगे, जो कभी कांग्रेस का अभेद्य गढ़ हुआ करता था। राज्य के बदलते राजनीतिक समीकरणों के चलते कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है। इसी मकसद से राहुल गांधी बदलाव का संदेश लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं।

वह पूरे सात साल बाद मालदा जिले में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी चुनावी रैली 14 अप्रैल को चंचल के कलामबागान मैदान में आयोजित की जाएगी।

रविवार दोपहर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण के लिए चंचल स्थित कलामबागान मैदान का दौरा किया। इस दौरान सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया गया।

पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उस दिन कम से कम एक लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं।

राहुल गांधी का मालदा में गनी खान चौधरी परिवार के साथ लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है। वह चंचल और सुजापुर, इन दो निर्वाचन क्षेत्रों को विशेष महत्व दे रहे हैं। जानकारी मिली है कि जिस तरह वह मालतीपुर निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदवार मौसम नूर के समर्थन में एक रैली करेंगे, उसी तरह सुजापुर में भी उनका एक जनसभा करने का कार्यक्रम है।

राहुल गांधी 14 अप्रैल को होने वाली बैठक में कांग्रेस के चार उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। इन उम्मीदवारों में मालतीपुर से मौसम नूर, चंचल से आसिफ महबूब, हरिश्चंद्रपुर से मुश्ताक आलम और रतुआ से मुत्तकीन आलम शामिल हैं। नतीजतन, इस बैठक ने जिले के चार महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस की ताकत दिखाने का एक अवसर प्रदान किया है।

मीटिंग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसके साथ ही एक अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, जहां राहुल गांधी का चॉपर उतरेगा। इसके बाद, वहां से उनके कार से रैली स्थल तक पहुंचने की उम्मीद है।

मालदा जिला कांग्रेस के महासचिव इंद्र नारायण मजूमदार ने कहा, "राहुल गांधी चंचल की धरती को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस जगह को फिर से चुना है। हमें एक लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। आम लोगों में उन्हें देखने और उनका भाषण सुनने को लेकर जबरदस्त उत्साह है।"

--आईएएनएस