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Narendra Modi Rally : प्रधानमंत्री मोदी कटवा, जंगीपुर, दक्षिण दिनाजपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे

बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी की तीन बड़ी रैलियां, भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
Apr 12, 2026, 03:48 AM
बंगाल चुनाव: प्रधानमंत्री मोदी कटवा, जंगीपुर, दक्षिण दिनाजपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल में लगातार तीन रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का अभियान तेज हो जाएगा।

कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री अपने दिन की शुरुआत शनिवार दोपहर को कटवा में विजय संकल्प सभा से करेंगे। इसके बाद वे जंगीपुर जाएंगे, जहां दोपहर 1:45 बजे वे एक और रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:45 बजे दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

इन कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री के शाम को सिलीगुड़ी जाने की संभावना है, जहां वे चल रहे चुनाव प्रचार अभियान के तहत रविवार को एक रोड शो करेंगे।

ये कार्यक्रम एक व्यापक और गहन चुनाव प्रचार योजना का हिस्सा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री इस चुनाव अवधि के दौरान राज्य भर में लगभग 14 रैलियों को संबोधित करेंगे।

इससे पहले, 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने हल्दिया, आसनसोल और सिउरी में तीन रैलियों को संबोधित किया था, जहां उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए थे।

अपने संबोधनों के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था, "यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, तो राज्य में घुसपैठियों को सुविधा प्रदान करने और उन्हें बसने में मदद करने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष जांच की जाएगी।" उन्होंने कहा था कि राज्य में कच्चे बम बनाने की इकाइयां एक तरह से कुटीर उद्योगों के समान हो गई हैं और सत्ताधारी दल कोई कार्रवाई नहीं करता।

शिक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि वर्तमान सरकार के शासन में कई सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। यह जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल युवाओं को शिक्षित नहीं होने देना चाहता।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के आचरण को अहंकारपूर्ण बताया और हाल ही की एक घटना का हवाला दिया, जिसमें उनके अनुसार, राज्य में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अपमान किया गया था।

--आईएएनएस

 

 

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