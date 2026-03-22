West Bengal Politics : पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में पोस्टर वॉर: तृणमूल और भाजपा ने एक-दूसरे पर लगाया आरोप

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर फाड़े जाने के आरोपों को लेकर तनाव का माहौल छा गया। सत्ताधारी पार्टी ने इस घटना के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया।

हालांकि, भाजपा ने कहा कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का नतीजा है। इस घटना के संबंध में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं।

पुलिस के अनुसार, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भवानीपुर के विभिन्न इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर लगाए गए थे।

हालांकि, शनिवार दोपहर को चक्रबेरिया रोड के पास इन पोस्टरों को फाड़ने के आरोप भाजपा पर लगे।

इसके बाद, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) पार्षद असीम बसु के नेतृत्व में स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में, उन्होंने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

असीम बसु ने कहा: "हमने सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ये बैनर और पोस्टर लगाए थे। बाद में हमें पता चला कि कुछ लोगों ने इन्हें फाड़ दिया है। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस हमसे पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गई। जब हम आखिरकार मौके पर पहुंचे, तो हमने पाया कि न केवल 'भाजपा का बहिष्कार करो' वाले पोस्टर फाड़े गए थे, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर भी नष्ट कर दिए थे।"

दिन की शुरुआत में, भाजपा ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था। भाजपा का दावा था कि तृणमूल समर्थकों ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की तस्वीरें वाले बैनर और पोस्टर फाड़ दिए थे। तृणमूल कांग्रेस ने अब इसका खंडन करते हुए आरोप लगाया है।

भवानीपुर आगामी विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है। भाजपा ने नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोमवार को भवानीपुर से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। अब देखना यह है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक मुकाबला किस तरह आगे बढ़ता है।

--आईएएनएस