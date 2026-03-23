Mamata Banerjee Bhawanipur Election : सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर जताई चिंता, भवानीपुर में कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का किया आग्रह

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा। उन्‍होंने चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं से मतदान समाप्त होने के बाद भी सतर्क रहने का आग्रह किया।

सीएम ममता बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दक्षिण कोलकाता के चेतला में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

बैठक में भवानीपुर पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां से वह चुनाव लड़ रही हैं और जिसे पार्टी एक महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई मानती है।

बैठक में मौजूद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक नेता के मुताबिक, सीएम ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को संभावित गड़बडियों के प्रति आगाह किया और उनसे मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने को कहा।

मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कई अधिकारियों को हटा दिया गया है, जिससे चुनाव अवधि के दौरान राज्य प्रशासन की भूमिका सीमित हो गई है।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदान समाप्त होने के बाद भी उपस्थित और सतर्क रहने का आग्रह किया और ईवीएम वाले सुरक्षित कक्षों की निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने बिजली कटौती सहित संभावित व्यवधानों जैसी चिंताओं का उल्लेख किया और कार्यकर्ताओं से मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद न जाने का आग्रह किया।

सीएम ने पार्टी के व्यापक राजनीतिक रोडमैप के बारे में भी बात की और कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्रित होगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटवाने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे मतदाताओं को पार्टी कानूनी सहायता प्रदान करेगी।

बैठक में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भवानीपुर में जीत का अंतर बढ़ाने का लक्ष्य रखने और किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने का आह्वान किया।

इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछले चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर के परिणामों में सुधार करने और जीत का अंतर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क प्रयासों को मजबूत करने और सभी क्षेत्रों में मतदाताओं का समर्थन बढ़ाने का आग्रह किया।

आगामी चुनाव में भाजपा ने भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। इससे पहले दोनों नेता 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम में आमने-सामने थे, जहां सुवेंदु अधिकारी ने मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने उसी वर्ष भवानीपुर उपचुनाव लड़ा और निर्णायक जीत दर्ज की।

रविवार की बैठक में फिरहाद हकीम और सुब्रता बख्शी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

--आईएएनएस