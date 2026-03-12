प्रान्तीय

LPG Supply Monitoring India : गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कोलकाता पुलिस ने LPG सप्लाई और गोदामों पर निगरानी बढ़ाई।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
Mar 12, 2026, 11:15 AM
गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता

कोलकाता: मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण संभावित आपूर्ति व्यवधान की आशंकाओं के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने शहर भर में एलपीजी गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

शहर के सभी पुलिस थानों को एलपीजी सिलेंडरों की आवाजाही और वितरण पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने व्यावसायिक सिलेंडर की संभावित कमी से निपटने के लिए पुलिस बैरकों में इंडक्शन कुकर और माइक्रोवेव ओवन जैसे वैकल्पिक खाना पकाने की व्यवस्था अपनाने का भी निर्णय लिया है।

लालबाजार स्थित नगर पुलिस मुख्यालय का यह निर्णय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए एलपीजी डीलरों के साथ आपातकालीन बैठक करने के एक दिन बाद आया है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री बनर्जी ने एलपीजी डीलरों को उपलब्ध एलपीजी स्टॉक का विवरण देते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने का निर्देश दिया है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कोलकाता में किसी भी प्रकार के संकट से बचने के लिए खाना पकाने की गैस की जमाखोरी और अवैध बिक्री को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी मंडलों के उपायुक्तों (डीसी) को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन कड़ी निगरानी रखें।

कोलकाता पुलिस की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को भी गैस आपूर्ति की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। शहर भर के गैस सिलेंडर गोदामों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां पुलिस टीमें स्टॉक स्तर की जांच और रिकॉर्ड का सत्यापन कर रही हैं।

पुलिस यह भी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कर रही है कि एलपीजी सिलेंडरों को अधिकृत ग्राहक आदेशों से अधिक डायवर्ट न किया जाए या अधिक कीमतों पर न बेचा जाए। अधिकारी इस बात की भी निगरानी कर रहे हैं कि क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

Law Enforcement Indiapublic distribution systemEnergy CrisisWest Bengal governmentLPG SupplyMarket RegulationKolkata PoliceFuel Supply

Related posts

Loading...

More from author

Loading...