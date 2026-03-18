Kolkata Police Commissioner : केंद्रीय पुलिस बलों और बंगाल पुलिस के बीच कोई टकराव नहीं: अजय कुमार नंद

कोलकाता: कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद ने मंगलवार को कहा कि पिछले सप्ताह के अंत में राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय बलों के कर्मियों के बीच कोई टकराव नहीं है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों के जवान पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेंगे।

कोलकाता के पुलिस आयुक्त नंद ने पदभार ग्रहण करने के ठीक एक दिन बाद यह बात कही।

उन्होंने कहा, "चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती चरणबद्ध तरीके से की जाती है। वे अप्रत्यक्ष समर्थन प्रदान करते हैं। हमें भी अनुमति प्राप्त करनी होती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए। यदि ऐसा हो तो कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होना चाहिए।"

कोलकाता पुलिस आयुक्त ने आगामी राज्य चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों के साथ समन्वय की कमी के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा, "स्थापित प्रक्रियाओं को देखने से पता चलता है कि संचार होता है। नामित नोडल अधिकारी हैं और विशिष्ट समयसीमाएं निर्धारित हैं।"

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल में आगामी राज्य चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह उनके और कोलकाता पुलिस दोनों के लिए एकमात्र लक्ष्य है और यही उनका प्राथमिक उद्देश्य है।

कोलकाता पुलिस आयुक्त के अनुसार, कोलकाता पुलिस राज्य चुनावों के दौरान शहर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से राजनीतिक पोस्टर फाड़ने की घटनाओं सहित कई शिकायतें सामने आई हैं।

कोलकाता के पुलिस आयुक्त नंद ने कहा कि इन मामलों की गहन जांच की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, "मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि एक नेता के रूप में मैं अपनी भूमिका निभाने में असफल न होऊं।"

इस बीच, कोलकाता पुलिस आयुक्त नंद ने कहा कि कोलकाता पुलिस 15 मार्च को पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा के गिरीश पार्क स्थित आवास के सामने हुई घटना जैसी स्थितियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है।

इस घटना के बाद आरोप सामने आए थे कि केंद्रीय बलों को समय पर नहीं बुलाया गया था। कोलकाता पुलिस आयुक्त ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस समय कोई भी केंद्रीय बल कर्मी आसपास मौजूद नहीं था।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में राज्य के भीतर केंद्रीय बलों की उपस्थिति सीमित है।

इस घटना की जांच फिलहाल जारी है।

कोलकाता पुलिस आयुक्त ने कहा, "कोलकाता पुलिस इस तरह की स्थितियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। उस समय कोई केंद्रीय बल आसपास मौजूद नहीं था। पूरी घटना बहुत कम समय में घटित हुई। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम ऐसी स्थितियों को संभालने में असमर्थ हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "फिलहाल, राज्य के भीतर केंद्रीय बलों की कोई खास मौजूदगी नहीं है। कानून-व्यवस्था के मामले हम खुद संभालते हैं। हम सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों की निगरानी भी करते हैं।"

--आईएएनएस