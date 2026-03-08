प्रान्तीय

Kolkata Local Train Updates : हावड़ा और आसनसोल मंडल में कई ट्रेनें रद्द होने से ग्रुप-डी के परीक्षार्थियों को हुई असुविधा

ग्रुप-डी परीक्षा से पहले ट्रेन रद्द, रेलवे ने समय बदलाव और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की
🏷 पश्चिम बंगाल
Mar 08, 2026, 07:01 AM
हावड़ा और आसनसोल मंडल में कई ट्रेनें रद्द होने से ग्रुप-डी के परीक्षार्थियों को हुई असुविधा

कोलकाता: कोलकाता में रविवार सुबह कई लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिससे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को असुविधा हुई। ग्रुप-डी लिखित परीक्षा के लिए लगभग 8,09,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, हावड़ा और आसनसोल के विभिन्न रेलवे डिवीजनों में रखरखाव और व्यवधानकारी ब्लॉक गतिविधियों के कारण यात्रियों की सुरक्षित और समय पर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है।

पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, "यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए, रद्द और पुनर्निर्धारित सभी ट्रेनों का समय पहले ही सूचित कर दिया गया है। यात्रियों को हुई किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कृपया अपने गंतव्य पर जाने से पहले अपने संबंधित स्टेशनों या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर समय सारिणी देख लें।"

हावड़ा स्टेशन से रविवार को रद्द की गई ट्रेनों की सूची में 37823, 37825, 37055, 37651, 37237, 37241, 36821, 36823, 36827, 36031, 36033, 37917 और 37611 थीं। इसके अलावा, बांदेल, शेओराफुली, पांडुआ, मेमारी, कटवा, अजीमगंज, बर्दवान, चंदनपुर, सियालदह और डंकुनी से चलने वाली कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं।

गोड्डा-सियालदाह एमईएमयू सुबह 9.45 बजे के बजाय 11.45 बजे रवाना होगी। अन्य निर्धारित ट्रेनों के समय में भी आवश्यक समायोजन कर दिए गए हैं।

आसनसोल डिवीजन में रद्द की गई ट्रेनों की सूची में दुमका-जेसीडी डीईएमयू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट), बर्दवान-आसनसोल एमईएमयू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट), अंडाल-बर्दवान एमईएमयू और कई अन्य यात्री और एमईएमयू ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा, हावड़ा-सूरी हल एक्सप्रेस और आसनसोल-गया एमईएमयू ट्रेनों का समय एक घंटा आगे बढ़ा दिया गया है।

रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा और आसनसोल डिवीजनों के टिकट काउंटर और हेल्प डेस्क चालू रखेगा। इस विशेष व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि रखरखाव और मरम्मत का काम सुचारू रूप से पूरा हो और यात्री सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

राज्य भर में विद्यालय सेवा आयोग की ग्रुप-डी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हेतु कुल 1,707 केंद्र स्थापित किए गए हैं।

सुरक्षा के लिहाज से उम्मीदवारों के लिए कई प्रतिबंध जारी किए गए हैं। बूट या बंद जूते पहनना मना है। परीक्षा केंद्र में केवल चप्पल या हवाईयन सैंडल पहनकर ही प्रवेश करना होगा। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, आभूषण या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है। केवल एडमिट कार्ड, साफ पानी की बोतल और पेन ही साथ ले जाने की अनुमति है।

परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू होकर दोपहर 1:45 बजे समाप्त होगी। हालांकि, उम्मीदवारों को दोपहर 2 बजे के बाद ही परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

