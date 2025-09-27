प्रान्तीय

West Bengal : मैं वास्तव में जुबीन गर्ग के बारे में ज्यादा नहीं जानती: जया प्रदा

कटवा दुर्गा पूजा में जया प्रदा का जुबीन गर्ग पर बयान चर्चा में
🏷 पश्चिम बंगाल
Sep 27, 2025, 06:46 AM
मैं वास्तव में जुबीन गर्ग के बारे में ज्यादा नहीं जानती: जया प्रदा

कटवा: पश्चिम बंगाल के कटवा में दुर्गा पूजा के उत्सवी माहौल में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा पहुंचीं। नोंगोर सबुज संघ की 26वीं दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने पहुंचीं जया प्रदा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग के हालिया निधन पर टिप्पणी की।

दरअसल, 1970-90 के दशक में हिंदी सिनेमा पर छाई रहीं जया प्रदा ने उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जुबीन गर्ग को नहीं पहचानने की बात कही।

पूजा पंडाल में राजस्थानी शैली की सजावट और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता संदेश के बीच जया प्रदा पहुंचीं, जिनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "देवी दुर्गा सभी को उनके प्रयासों में खुशियां और सफलता दें। बंगाल मेरे दूसरे घर जैसा है। मैं यहां 25-30 वर्षों से आ रही हूं।"

जब पत्रकारों ने जुबीन गर्ग के निधन पर सवाल किया तो जया प्रदा ने कहा, "मैं वास्तव में उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती।" यह बयान सुनते ही सन्नाटा छा गया।

बता दें कि 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से 52 वर्षीय गर्ग की मौत हो गई थी। 'या अली' जैसे हिट गाने से मशहूर इस गायक का निधन पूरे देश में शोक की लहर लाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी श्रद्धांजलि दी थी।

 

 

