Humayun Kabir Protest : मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर ने ईंटें रखीं, जिला प्रशासन को दी चेतावनी

जेयूपी प्रमुख का दावा- हत्या की साजिश; पुलिस बोली, हाईवे पर रोके गए ट्रक
Feb 12, 2026, 04:05 AM
मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर ने ईंटें रखीं, जिला प्रशासन को दी चेतावनी

कोलकाता: निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर ने बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में प्रस्तावित ‘बाबरी’ शैली की मस्जिद के स्थल पर ईंटें रखीं।

भरतपुर विधायक ने नींव स्थल पर खड़े होकर 14 फरवरी को पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी।

मंगलवार शाम भरतपुर विधायक ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक ने उनकी हत्या कराने के लिए एक सुपारी किलर को नियुक्त किया है। इसी कारण हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी कि एक लाख समर्थक एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे।

गौरतलब है कि हुमायूं कबीर की प्रस्तावित ‘बाबरी’ शैली की मस्जिद 11 बीघा जमीन पर बनाई जा रही है। दिसंबर में हुए शिलान्यास के बाद से वहां लाखों ईंटें, सीमेंट, रेत और लोहे की छड़ें जमा की गई हैं।

मस्जिद परिसर में खड़े होकर जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने 14 फरवरी को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव के लिए एक लाख समर्थकों की रैली का फिर आह्वान किया।

उन्होंने कहा, “14 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मैं कोई नोटिस नहीं दूंगा। मैं एक लाख लोगों को लाऊंगा।”

हुमायूं कबीर ने यह भी घोषणा की कि वह गुरुवार सुबह एक जुलूस निकालेंगे। बताया गया है कि यह जुलूस मस्जिद परिसर से शुरू होकर बेलडांगा बरुआ चौराहे तक जाएगा।

मस्जिद निर्माण का काम बुधवार से शुरू हो गया। निलंबित तृणमूल नेता ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने में दो साल लगेंगे।

इस बीच, निर्माण सामग्री लेकर जा रहे ट्रक सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक दिए गए। जिला पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने कहा, “सामान लेकर जा रहे ट्रक बेरहामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े कराए गए थे। वहां भारी पुलिस बल तैनात था। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।”

हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में ‘बाबरी मस्जिद’ शैली की मस्जिद का शिलान्यास करने के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। यह कार्यक्रम 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की आपत्तियों के बीच आयोजित हुआ था।

--आईएएनएस

एएमटी

 

