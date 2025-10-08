West Bengal Politics : भाजपा सांसद ने ममता बनर्जी को घेरा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

प्रान्तीय

मुकेश राजपूत बोले- बंगाल में हमला चिंताजनक, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए
🏷 पश्चिम बंगाल
Oct 08, 2025, 02:46 AM
भाजपा सांसद ने ममता बनर्जी को घेरा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

फर्रुखाबाद: पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ और सोमवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए हमले के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सांसद मुकेश राजपूत ने भाजपा नेताओं पर हुए हमले की घटना को चिंताजनक बताते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि बंगाल में हमारे सांसद के ऊपर जिस तरह से कातिलाना हमला किया गया, वे लहूलुहान थे और जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर हमला किया गया। वे ईश्वर की कृपा से बच गए। दीदी को अपने राज्य में कायम जंगलराज सही करने का काम करना चाहिए। बंगाल में आज माता और बहनों का उत्पीड़न हो रहा है, खुलेआम उनके साथ दुराचार किया जा रहा है। विद्यालयों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों और बाजारों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि दीदी की सरकार में शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसे में उनको प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उंगली नहीं उठाने से पहले सौ बार सोचना चाहिए। अगर वह बाढ़ से जूझ रहे हैं तो राज्य सरकार का कर्तव्य और धर्म बनता है कि वह अपने राज्य को संभालें। इसमें भारत सरकार सहयोगी है और बराबर सहयोग कर रही है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बचाने का कार्य राज्य सरकार का है। किसी भी तरीके का सहयोग राज्य सरकार मांगती है तो भारत सरकार हमेशा उपलब्ध कराती है।

भाजपा सांसद ने कहा कि सोमवार को जिस तरह से हमारे सांसद साथी पर हमला किया गया, उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। वह प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मांग करते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जब समय अनुकूल हो तब वहां चुनाव कराए जाएं।

 

 

